Benfica - Bayer Leverkusen: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Benfica ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi finalleriyle dikkat çeken Benfica, Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalarak aralık ayında Avrupa'ya veda etti.

Portekiz'in Estadio Da Luz Stadı'nda oynanan mücadele oldukça tempolu ve denk geçti. Maçın ilk dakikaları tedbirli geçti ancak 15 dakikalık sürenin geçmesinin ardından oyun tempo kazandı. İlk tehlikleri Benfica yarattı. 23. dakikada Simon Rolfes, altıpastan vuruşunu yaptı ancak skoru değiştiremedi. Uzaktan şutlarla geçen 20 dakikalık bölümün ardından, Lima Benfica'yı öne geçirmeye yaklaştı ancak ilk yarı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda Benfica daha aktif olmaya çalışsa da, 58. dakikada eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert, Leverkusen'i 1-0 öne geçirmeye çok yaklaştı. Leverkusen, maç sonuna değin kontrolü rakibine kaptırmadan oynadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika oynadı

Milli futbolcularımız Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen adına 90 dakika sahada kaldı. İki eski Beşiktaşlı; Roberto Hilbert, Leverkusen adına 90 dakika, Bebe ise Benfica adına 90 dakika mücadele etti. Öte yandan, Ömer Toprak 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Haftaya lider giren Bayer Leverkusen, deplasmanda bıraktığı 2 puanla grup liderliğini elinden kaçırdı ve 10 puanla 2. oldu. Benfica ise 5 puanla son sırada kaldı ve Avrupa macerasını noktaladı.