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05.06.2020 - 08:57 | | Sporx

Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı!

Portekiz'in Seixal bölgesinde Benfica takım otobüsü hazırlık maçı sonrası taşlandı. Yaşanan olayda otobüsün camları kırılırken Zivkovic ve Weigl'in yüzüne isabet eden cam parçaları nedeniyle iki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı!
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Portekiz ekibi Benfica'nın takım otobüsü Tondela ile oynana hazırlık maçının dönüşünde taşlandı ve 2 futbolcunun yüzüne kırılan cam parçalarının isabet ettiği duyuruldu.

Portekiz'in Seixal bölgesinde yaşanan olayda Benfica takım otobüsünün oynanan hazırlık maçının ardından taşlandığı bildirildi. Otobüs bir viyadüğün altından geçerken gerçekleştiği belirtilen saldırının ise maçın sonucundan memnun olmayan Benficalı taraftarlarca yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaşanan olayda otobüsün camları kırılırken Zivkovic ve Weigl'in yüzüne isabet eden cam parçaları nedeniyle iki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İki futbolcunun önemli yaralar almadığı aktarılsa da oyuncuların hastaneye gitmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Benfica'nın Tondela ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

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Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı

 

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