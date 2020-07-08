Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
08.07.2020 - 10:10 | | İSTANBUL (AA)

Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.

Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
ABONE OL

 

Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimoya emanet

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti. Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

 

 

Murat Özen: "Nkoudou'nun kronik sakatlığı varsa neden transfer edildi?"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
    Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
  2. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek
    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek
  3. Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
    Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
  4. Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması
    Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması
  5. Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 3 yıllık sözleşme

Şansal Büyüka: Bugün bana, yarın sana!

Şansal Büyüka: Bugün bana, yarın sana!

Sıradaki Haber