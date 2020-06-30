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30.06.2020 - 00:34 | | DHA

Benfica'da düşüş durdurulamıyor

Portekiz'de şampiyonluk yarışı veren Benfica, deplasmanda Maritimoya 2-0 mağlup oldu.

Benfica'da düşüş durdurulamıyor
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Portekiz Premier Ligi'nin 29uncu haftasında şampiyonluk yarışı veren Benfica, deplasmanda Maritimoya 2-0 mağlup oldu.

Benfica'da kan kaybı yaşanmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturduğu ligde üst üste 4 maçtan 1 puanla ayrılan, daha sonra aldığı 1 galibiyetle yara saran Benfica, ligde oynadığı son 2 maçından puan çıkartamadı. Geçen hafta sahasında Santa Clara'ya 4-3 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, lider Portonun 3 puan gerisine düşmüştü. Benfica taraftarları, daha önce alınan başarısız sonuçların ardından takım otobüsü taşlamış, futbolculardan yaralananlar olmuştu.

Benfica, Maritimo karşısında da kötü gidişe son veremedi. Estadio Dos Barreirosta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Maritimo 74üncü dakikada Jorge Correa ve 78inci dakikada Rodrigo Pinho'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla 1 maçı eksik olan lider Portonun 3 puan gerisinde kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Benficada düşüş durdurulamıyor

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