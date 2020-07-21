Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Benfica'da hedef Islam Slimani!
21.07.2020 - 16:04 | | Fanatik

Benfica'da hedef Islam Slimani!

Yeniden eski takımı Benfica ile anlaşan dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, Sporting döneminde çalışmaktan büyük keyif aldığı eski Fenerbahçeli Islam Slimani'yi ilk transfer hedefi olarak belirledi.

ABONE OL

Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, Flamengo ile yaşadığı Libertadores zaferi sonrası Avrupa futbolunda önemli işler başardığı Benfica'ya dönüyor. Tecrübeli hocanın transfer listesin belli olurken ilk sırada tanıdık bir isim olan Islam Slimani yer alıyor. A Bola'ya göre Jorge Jesus, Sporting döneminde çalışmaktan çok keyif aldığı Islam Slimani'yi bu kez Benfica'da kadrosunda görmek istiyor.

Benficada hedef Islam Slimani

Fenerbahçe dönemi sonrası Monaco'da sergilediği performansla yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Slimani'nin bonservisinin bulunduğu Leicester'dan bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cezayirli oyuncu ile özellikle Marsilya ciddi şekilde ilgilense de daha önce yaptığı açıklamada Portekiz'e dönmeye sıcak baktığını ifade etmişti.

Slimani, Sporting'in her zaman kendisi için özel bir takım olduğunu belirtse de Jorge Jesus faktörüyle Portekiz'e Benfica ile dönebilir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Fatih Terim çok istiyordu...

Benficada hedef Islam Slimani

 

    Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
      Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
    2. Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı
      Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı
    3. Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
      Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
    4. Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı
      Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı
    5. Başakşehirli Elia’dan futbol tarihine geçecek hareket
      Başakşehirli Elia’dan futbol tarihine geçecek hareket



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı

    Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı

    Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

    Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

    Denizlispor'da camia kenetlendi

    Denizlispor'da camia kenetlendi

    Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor

    Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor

    Sıradaki Haber