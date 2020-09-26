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26.09.2020 - 21:19 |

Benik Afobe'den Sörloth açıklaması!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonunda Benik Afobe ve Hüseyin Türkmen açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonunda Benik Afobe konuştu. 

"Bunu herkese göstermemiz gerekiyordu"
Afobe, "İlk maçı kaybettik, ikinci maçta berabere kaldı ve bugün kazandık. Ne kadar kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu herkese göstermemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerin kullandı.

"Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama..."
"Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum."

Türkmen: "Her hafta iyiye gidiyoruz"
Hüseyin Türkmen ise "Hocamızın istediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her hafta iyiye gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlıyorlar. Durumumuzun farkındaydık, kazanmak için çıkmıştık."

Benik Afobeden Sörloth açıklaması

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