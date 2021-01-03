Berat Özdemir'in yeni takımı belli oldu!
Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken genç oyuncu Berat Özdemir'in yeni takımı belli oldu.
Ara transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor, Berat Özdemir'in işini bitirdi... Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Gençlerbirliği'nin bu rakamın 1 milyon euro'sunu peşin, kalan kısmını ise sezon sonunda alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Berat Özdemir, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti.
Kayseri doğumlu olan Berat'ın asıl mevkii ön libero. U21 Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu olan Berat Özdemir, 11 maça çıkap 1 de gol attı.