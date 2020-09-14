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14.09.2020 - 12:11 | | İZMİR, (DHA) -

Bergama, Fatih'le imzaladı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'un yeni ekiplerinden Bergama Belediyespor, Fatih Özçelik ile sözleşme imzaladı.

Bergama, Fatih'le imzaladı
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'un yeni ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçen sezon Serik Belediyespor'la 2. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Fatih Özçelik ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Özçelik'e kırmızı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bucaspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki sol kanat Ankara Demirspor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, GMG Kastamonuspor, Sakaryaspor ve 52 Orduspor kulüplerinde de görev aldı. Kariyerinin son 5 sezonunda 4 defa şampiyonluk gören Fatih, Ankara Demrispor, Kastamonuspor, Sakaryaspor ve Serik Bld'de 3. Lig'de mutlu sona ulaştı. Lig öncesi Afyon kampını tamamlayan Bergama ilçeye döndü.

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