Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Berkay Özcan hakkında Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre 20 yaşındaki yıldız isim, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a gidecek.

10 numara mevkiinde forma giyen ve adı zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Özcan'ın sağlık kontrolü için şehre geldiği iddia edildi.

Hamburg'u Stuttgart'ın eski hocalarından olan ve Berkay'ı da yakından tanıyan Hannes Wolf çalıştırıyor. (Fanatik)