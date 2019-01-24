Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!
24.01.2019 - 16:09 |

Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!

Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Berkay Özcan ile ilgili Alman basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. 20 yaşındaki yıldız ismin Hamburg yolunda olduğu yazıldı.

Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!
ABONE OL

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Berkay Özcan hakkında Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre 20 yaşındaki yıldız isim, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a gidecek.

10 numara mevkiinde forma giyen ve adı zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Özcan'ın sağlık kontrolü için şehre geldiği iddia edildi.

Hamburg'u Stuttgart'ın eski hocalarından olan ve Berkay'ı da yakından tanıyan Hannes Wolf çalıştırıyor. (Fanatik)

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber