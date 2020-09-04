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04.09.2020 - 22:37 | | AA

Berke Akçam'dan tarihi performans

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakalarında Berke Akçam, 400 metre engellide Türk atletizm tarihinde 50 saniyenin altını koşan ikinci isim olurken, Türkiye U20 rekorunu yeniledi.

Berke Akçam'dan tarihi performans
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Bursalı milli atlet Berke Akçam, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda tarihe geçen bir performansa imza attı. 400 metre engellide U23 rekortmeni Sinan Ören ile yan yana koşan Berke Akçam, finişe 49.78lik dereceyle gelirken, Türk atletizm tarihinde Yasmani Copello'dan sonra 50 saniye barajını aşan ikinci atlet oldu. Henüz 18 yaşında olan Akçam, böylece 2020 yılında dünyada U20 yaş grubunun en iyi derecesine sahip olurken, üç gün önce yaptığı 50.42'lik Türkiye U20 rekorunu da 0.63 saniye aşağı çekti. Berke Akçam, sezon başlangıcına göre derecesini bir sezonda üç saniye geliştirdi.

Yarışta Sinan Ören, 51.78 ile Türkiye ikincisi olurken, Batuhan Gökgöz de 54.53 ile üçüncülüğü elde etti.

Berke Akçamdan tarihi performans

Türkiye tüm zamanlar 400 metre engelli listesinde bugünkü yarış sonrasında ilk 10 şu şekilde değişti:

Yasmani Copello, 47.82

Berke Akçam, 49.78

Tuncay Örs, 50.13

Sinan Ören, 50.23

Enis Ünsal, 51.31

Mehmet Güzel, 51.66

Kürşat Çalışkan, 51.72

Mehmet Solmaz, 52.25

Ömer Yalçıner, 52.27

Çetin Maral, 52.28

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