03.03.2020 - 09:29 | | Fanatik
Berke Özer için geri dönüş kararı
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği ancak bu sezon Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için gelecek sezon A Takım yolu açık gözüküyor.
Ersun Yanal’ın kadroda düşünmemesi üzerine Berke, Belçika ekiplerinden Westerlo’ya kiralanmıştı.
Yönetim, burada müthiş bir performans sergileyen 19 yaşındaki file bekçisine yeni sezonda A takım kadrosunda yer vermeyi planlıyor.
Berke bu sezon Westerlo formasıyla 22 maça çıkıp kalesinde 23 gol gördü.
Berke'nin Altınordu günleri