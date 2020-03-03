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03.03.2020 - 09:29 | | Fanatik

Berke Özer için geri dönüş kararı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği ancak bu sezon Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için gelecek sezon A Takım yolu açık gözüküyor.

Berke Özer için geri dönüş kararı

Ersun Yanal’ın kadroda düşünmemesi üzerine Berke, Belçika ekiplerinden Westerlo’ya kiralanmıştı.

Yönetim, burada müthiş bir performans sergileyen 19 yaşındaki file bekçisine yeni sezonda A takım kadrosunda yer vermeyi planlıyor.

Berke bu sezon Westerlo formasıyla 22 maça çıkıp kalesinde 23 gol gördü.

Berke Özer için geri dönüş kararı

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