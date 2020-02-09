09.02.2020 - 10:32 |
Berke Özer isyan etti! 'Yazık, çok yazık...'
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer'den Alanyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası flaş bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Maçın 25. dakikasında Jailson'un müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda Papiss Cisse'nin kullandığı atışı Altay Bayındır kurtarırken hakem Ümit Öztürk, Bayındır'ın ayaklarının çizginin önünde olması nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi.
İkinci atışın gole çevrilmesi sonrası, Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'den flaş bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özer, "Yazık... Çok yazık..." ifadelerini kullandı.