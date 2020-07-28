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HaberlerKayserispor Haberleri Berna Gözbaşı: "Beni çok duygulandırdı"
28.07.2020 - 18:01 |

Berna Gözbaşı: "Beni çok duygulandırdı"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısını bir süreliğine terk etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Öte yandan toplantıdan çıkan küme düşülmesin kararıyla ilgili olarak, ""Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı" dedi.

Berna Gözbaşı: "Beni çok duygulandırdı"
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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısından bir süre ayrıldı. Sinirli bir şekilde toplantı salonundan ayrılan Gözbaşı'nın yanında Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel de vardı.

Bu sezon Süper Lig'den takım düşürülmeme konusu hakkında yapılan görüşmeler sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti. Otelin bahçesine gelerek bir süre oturan Gözbaşı'nı daha sonrasında Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç toplantıya dönmesi için ikna etti. İkili, daha sonrasında toplantıya dahil oldu.

Toplantısı sonrası olayla ilgili Gözbaşı, "Tek kadın başkanı olarak naz ve kapris yapmam hakkını kullandım. Sorun yok (Gülerek)" dedi.

"Beni çok duygulandırdı"
"Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı. Mensah ve diğer futbolcularla ilgili kesinleşen bir transfer yok."

Berna Gözbaşı: Beni çok duygulandırdı

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