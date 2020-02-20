Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle bir araya geldi

Süper Lig tarihinde ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un cumartesi günü sahasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi futbolcu eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Gözbaşı futbolcu eşleriyle çektirdiği fotoğrafı, "Biz büyük bir aileyiz. Hes Kablo Kayserisporumuzun üzüntüsüne, sevincine bizler kadar ortak olan, anı bizimle birebir yaşayan futbolcularımızın eşleri ile kahvaltıda bir araya geldik. Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor'un da aşığı" yorumu ile paylaştı.