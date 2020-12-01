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01.12.2020 - 14:03 |

Berna Gözbaşı: Gol yollarında şanssızdık

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Karagümrük karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti.

Berna Gözbaşı: Gol yollarında şanssızdık
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Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da kaçan galibiyetin üzüntüsü hâkim.

Rakibi karşısında birbirinden önemli pozisyonlar bulan ancak bunları gole çeviremeyen Hes Kablo Kayserispor'da sergilenen futbol takdir toplarken kaçan galibiyet üzüntü oluşturdu. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamasında takımının performansından memnun olduğunu ancak 3 puanı alamadıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Takımın performansı son derece iyiydi. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu futbolumuzu 3 puan ile taçlandırmalıydık. Çok iyi oynadık. Çok pozisyon bulduk. Ama gol yollarında şanssızdık. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Umarım önümüzdeki haftalarda galibiyet sayımızı da artıracağız" dedi.

Berna Gözbaşı: Gol yollarında şanssızdık

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