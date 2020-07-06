Berna Gözbaşı: "Tüm Türkiye mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor"

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

"İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor."

Arthur'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları