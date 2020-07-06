06.07.2020 - 23:08 |
Berna Gözbaşı: "Tüm Türkiye mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor"
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.
"İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor."
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