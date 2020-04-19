Bernard Mensah: Åžampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, kulÃ¼bÃ¼n resmi sosyal medya hesabÄ±ndan canlÄ± yayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdi.

55 dakika sÃ¼ren yayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Mensah, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle mÃ¼sabakalarÄ±n oynanmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde evde ailesi ile zaman geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi. Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bernard Mensah, "Ã–ncelikle sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda takÄ±m olamamÄ±ÅŸtÄ±k. Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelmesiyle bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takÄ±m olmayÄ± hatÄ±rladÄ±k. Ligin 2'nci yarÄ±sÄ±nda takÄ±m olmanÄ±n savaÅŸmayÄ± gerektirdiÄŸini hatÄ±rladÄ±k. Karantina sÃ¼reci bittikten sonra bu performansÄ± devam ettireceÄŸiz" dedi.

"ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ°'NDE OYNAMAK Ä°STERÄ°M"

Kayserispor'da devam edip etmek istemediÄŸi hakkÄ±nda gelen soru Ã¼zerine GanalÄ± futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak gÃ¼zel, takÄ±mÄ± ve ÅŸehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Åžampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam Ã§ok memnun olacaÄŸÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Kayserispor taraftar grubu KapalÄ±kale hakkÄ±ndaÂ gelen soru Ã¼zerine ise Mensah, "Konyaspor maÃ§Ä±nda 2-0 geriye dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼k. KapalÄ±kale asla susmadÄ±, bize destek verdi. KapalÄ±kale taraftar grubu her maÃ§ta orada olduklarÄ±nÄ± hissettiriyorlar. Bizi her ÅŸartta desteklemeleri bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti. Â

GanalÄ± futbolcu sÃ¶zlerini TÃ¼rkÃ§e olarak "Evde kal Kayseri"Â diyerek sonlandÄ±rdÄ±.