Beşiktaş 2015-2016 sezonundaki gol performansını tekrarladı

Çaykur Rizespor'u farklı skorla mağlup ederek liderliğine devam eden Beşiktaş, ligde oynadığı 16 maçta attığı 37 golle, şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonundaki performansını tekrarladı.

Ligde oynadığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak kazanan siyah-beyazlıların hücumdaki performansı, 2015-2016'da şampiyonluk yaşadığı sezonun tekrarı oldu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun 16. haftasında da rakipleri karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.

Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık performansını ise geride bıraktı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve sonraki sezonların 16 haftalık bölümünde ise 30 gol barajına ulaşamadı.

2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019 sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı geçen sezonun 16 haftalık bölümünde ise 23 gol atabildi.

13 farklı oyuncu gol katkısı sağladı

Son sezonların en golcü dönemini geçiren Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle ligde gol krallığında Atakaş Hayatsporlu Aaron Boupendza ile zirvede yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13 farklı futbolcu rakipleri karşısında gol sevinci yaşadı.

Larin'in arkasından Vincent Aboubakar siyah-beyazlı takımın en golcü ismi olurken, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve kadroya yazılmayan Tyler Boyd, siyah-beyazlı takım adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Savunmada da benzer performans sergiledi

Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra savunmada da hemen hemen aynı performansı ortaya koydu. 2015-2016 sezonun 16. haftasına kadar toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 16 maçta kalesinde 19 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında üst üste galibiyetler alırken oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapattı.