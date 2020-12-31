Beşiktaş 2020'yi mutlu kapadı

Beşiktaş kötü başladığı 2020 yılını mutlu ve umutlu noktaladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor’a 3-2 yenildiği maçla 2020’ye başlayan Kartal, Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla yılı tamamladı ve zirveye ortak olmayı başardı.

Siyah-beyazlı takım, 2020 yılında 36 resmi karşılaşmaya çıkarken, bunların 20’sini galibiyetle tamamladı. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan Beşiktaş, 12 maçtan mağlup ayrıldı. Oynadığı 36 resmi maçta 70 gol kaydeden Kartal, kalesinde 48 gol gördü.

Beşiktaş, 2020 yılında 31 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçların 19’unu kazanan siyah-beyazlılar, ayrıca 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 2020’de ligde rakip fileleri 61 kez havalandıran Kartal, 37 gole engel olamadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020 yılında 3 derbi oynayan Beşiktaş, 2 galibiyet ve bir beraberlik alırken yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon sahasında 2-0 yendiği Fenerbahçe’yi 2020-2021’de deplasmanda 4-3 mağlup etti. Kartal ayrıca Kadıköy’deki 15 yılı aşkın galibiyet hasretini de 2020 yılında sonlandırdı. Beşiktaş yıl içindeki bir diğer derbi mücadelesinde ise Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Avrupa’da kayıp

Kartal, 2020 yılını Avrupa’da hüsran yaşayarak tamamladı. Süper Lig’de geçen sezonu 3. sırada bitiren ve Trabzonspor’un UEFA’dan aldığı men cezasıyla Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı yakalayan Beşiktaş, 3-1 yenildiği PAOK karşısında tutunamadı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. eleme turunda ise Rio Ave’ye penaltılarla elendi ve Avrupa kupalarına erken veda etmek zorunda kaldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda da istediği sonuçları alamadı. Kupada yıl içinde 3 maça çıkabilen Kartal, bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.