Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş 7 oyuncuyla çalıştı
08.05.2020 - 15:04 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş 7 oyuncuyla çalıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.

Beşiktaş 7 oyuncuyla çalıştı
ABONE OL

 

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptı.

 

 

Trabzonspor'un testleri negatif çıktı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Belarus Ligi'nde 8. maç haftası başlıyor

Belarus Ligi'nde 8. maç haftası başlıyor

Aydın'da Meryem Boz uzattı

Aydın'da Meryem Boz uzattı

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

Sıradaki Haber