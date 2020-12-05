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05.12.2020 - 17:20 |

Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Türk Telekom'u 94-60 yendi.

Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
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Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini alırken, Türk Telekom dördüncü kez yenildi. Maça iyi başlayan ilk beşteki tüm oyuncularıyla sayı üreten Beşiktaş ilk periyotta 15 sayı üstünlük yakaladı: 29-14.  Eksik rakibi karşısında iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 59-29 önde gitti.

Maçın 3. çeyreğinde 81-43'lük skorla farkı 38 sayıya çıkaran Beşiktaş, karşılaşmayı 94-60 kazandı. Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson da ailesiyle izledi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özkök, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Johnson 13, Şehmus Hazer 13, Blackmon 18, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 14, Mehmet Yağmur 6, Furkan Haltalı, Egehan Arna 18, Hakan Sayılı 5, Samet Yiğitoğlu 2, Ömer Yasir Küçük 3

Türk Telekom: Baldwin 14, Muhammed Mustafa Baygül 6, Gani Erdi Gülaslan 9, Dekker 5, Eric 8, Wiltjer 7, Can Korkmaz 7, Göktuğ Baş 2, Yiğit Özkan, Batuhan Acar 2

1. Periyot: 29-14

Devre: 59-29

3. Periyot: 81-43

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Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60

 

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