Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kâr edecek
11.11.2020 - 07:00 |

Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kâr edecek

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın getirildiğini dün resmen duyurdu. Avcı’nın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş’ı da büyük bir mali yükten kurtaracak.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kâr edecek
ABONE OL

 Trabzonspor'un yeni teknik direktör kararı Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.

Çünkü siyah-beyazlılar ile yapılan anlaşmada, kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.

Siyah-beyazlılar, Avcı ile yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı.

Beşiktaş, Abdullah Avcıdan 11.5 milyon kâr edecek

Nevzat Dindar: Ozan Tufan Fenerbahçe'nin Belhanda'sı gibi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ahmed Musa atağı!
    Ahmed Musa atağı!
  2. MHK'den hakem devrimi!
    MHK'den hakem devrimi!
  3. Fenerbahçe'de Samatta şoku!
    Fenerbahçe'de Samatta şoku!
  4. Fenerbahçe'de o söz yasak!
    Fenerbahçe'de o söz yasak!
  5. Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! Olmadı...
    Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! Olmadı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Kruse atıyor, Vedat Muriç susuyor

Son dakika - Kruse atıyor, Vedat Muriç susuyor

Şampiyon Başakşehir uyandı!

Şampiyon Başakşehir uyandı!

Sosa olmayınca Fenerbahçe'de dağıtım durdu!

Sosa olmayınca Fenerbahçe'de dağıtım durdu!

Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kâr edecek

Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan 11.5 milyon kâr edecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet