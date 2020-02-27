Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Süper Ligin 24üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanyaya gelerek otelde kampa girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Alanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştu.

Süper Ligin 24üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaşı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip akşam üzeri özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına indi. Karayoluyla kalacağı otele gelen Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Otelde maç saatine kadar kampa girecek olan takımını, Beşiktaşlı taraftarlar otele girişinde ve yolda coşkuyla karşıladı.

BAŞKAN ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Gazipaşada uçaktan iner inmez Alanya merkezinde bulunan Alanya Beşiktaşlılar Derneğine giderek ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Başkana yönetim kurulu üyesi Hakan Daltabanın eşlik ettiği buluşmada Ahmet Nur Çebi, ilçede Beşiktaş adına yapılan etkinlikler hakkında yönetimden bilgi aldı.







