Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Beşiktaş, Ankara'da 3 puan peşinde! Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
24.12.2020 - 16:02 |

Beşiktaş, Ankara'da 3 puan peşinde! Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de günün en kritik müsabakası bu akşam Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 karşılaşmadan 22 puan topladı. Lig'de maç öncesi 5. sırada yer alan Beşiktaş maçı kazanması halinde puanını 25'e yükseltecek ve 4. sıraya yeniden yükselecek. Lider Alanyaspor ile arasında bu maçı kazanması halinde 2 puan kalacak olan Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da yeniden 1'e düşecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ankara'da 3 puan peşinde! Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Ankaragücü-Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 14. hafta maçında bu akşam Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Liderlik yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 puanla tamamladığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 müsabakadan 22 puan çıkardı. Bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan alması halinde puanını 25'e yükseltecek olan Beşiktaş sıralamada 4. sıraya yeniden yükselecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Halis Özkhaya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Tiago Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba, Çekiçi, Börven

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Beşiktaş, Ankarada 3 puan peşinde Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri: Bahattin Şimşek için olay iddia! Cüneyt Çakır'dan rövanş...

Atiba Hutchinson Türkçesini Test Ediyor

    Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz"
      "Üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz"
    2. Fatih Terim'in cezası belli oldu!
      Fatih Terim'in cezası belli oldu!
    3. Flavio meydan okudu! 'G.Saray...'
      Flavio meydan okudu! 'G.Saray...'
    4. Erik Sabo ve Sergen Yalçın'ın cezası onandı
      Erik Sabo ve Sergen Yalçın'ın cezası onandı
    5. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

    Adem Büyük atıyor, Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürüyor

    Ertuğrul Sağlam: Gerekli takviyeler devre arasında yapılacak

    Ertuğrul Sağlam: Gerekli takviyeler devre arasında yapılacak

    Menemenspor'dan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama!

    Menemenspor'dan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama!

    Yılport Samsunspor'da hedef 3 puan

    Yılport Samsunspor'da hedef 3 puan

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet