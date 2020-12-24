Beşiktaş, Ankara'da 3 puan peşinde! Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de günün en kritik müsabakası bu akşam Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 karşılaşmadan 22 puan topladı. Lig'de maç öncesi 5. sırada yer alan Beşiktaş maçı kazanması halinde puanını 25'e yükseltecek ve 4. sıraya yeniden yükselecek. Lider Alanyaspor ile arasında bu maçı kazanması halinde 2 puan kalacak olan Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da yeniden 1'e düşecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Ankaragücü-Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 14. hafta maçında bu akşam Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Liderlik yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 puanla tamamladığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 müsabakadan 22 puan çıkardı. Bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan alması halinde puanını 25'e yükseltecek olan Beşiktaş sıralamada 4. sıraya yeniden yükselecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, saat kaçta?
ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Halis Özkhaya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Tiago Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba, Çekiçi, Börven
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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