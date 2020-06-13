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13.06.2020 - 19:23 |

Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...

Beşiktaş - Antalyaspor maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam yaşanacak olan mücadele için heyecan dorukta. Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları artık başladı. Futbolseverler ise bu süreç için sabırsızlanıyor. Peki bu akşam karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İlk 11'ler?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler...
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Süper Lig'in 27. haftasında kıyasıya mücadele verecek olan Beşiktaş ve Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Taraftarların merakla beklediği karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçını kaçırmak istemeyen taraftarların merak ettiği bilgiler haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD1'de ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 21:00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: (Muhtemel) Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 48. MAÇA ÇIKIYOR

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta İlk 11ler...

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