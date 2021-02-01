Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma koşuları sonrası çeşitli pas antrenmanları yaptı.

Dar alanda oyun çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.