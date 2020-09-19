Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak. İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç BeIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin- Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Boyd, Dorukhan, Mensah, Hasic, Larin

SAKAT: N'Koudou, Oğuzhan

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR : Boffin- Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Doğukan Sinik, Jahovic

SAKAT: Serdar Gürler, Drole

Oğuzhan'ın oynamaması bekleniyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.

Sergen Yalçın yine yok

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.