Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği maçta yaptıkları kritik hatalarla sonuçta belirleyici olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a camia sahip çıktı. Konuyla ilgili olarak Sabah'a açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, altyapıdan çıkan oyuncuların genç oldukları için değil, iyi oldukları sürece oynayacaklarını söyledi. Kocadağ, "Futbol hata oyunudur. Bu işin doğasında var. Önemli olan bu hataları görüp kendini geliştirmek. İkisi de 19 yaşına gelmiş, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcuları. Bu formayı hak eden giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye bir ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar. Bir maçla kimseyi silecek değiliz" ifadelerini kullandı.

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