Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!
08.07.2020 - 10:37 | | SABAH

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Hata bu işin doğasında var. Bu formayı iyi olan giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar” dedi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvan'a sahip çıktı!
ABONE OL

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği maçta yaptıkları kritik hatalarla sonuçta belirleyici olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a camia sahip çıktı. Konuyla ilgili olarak Sabah'a açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, altyapıdan çıkan oyuncuların genç oldukları için değil, iyi oldukları sürece oynayacaklarını söyledi. Kocadağ, "Futbol hata oyunudur. Bu işin doğasında var. Önemli olan bu hataları görüp kendini geliştirmek. İkisi de 19 yaşına gelmiş, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcuları. Bu formayı hak eden giyecek. Genç, yaşlı, tecrübeli diye bir ayrım yapmıyoruz. Onlar da formayı hak etmek için daha çok çalışacaklar. Bir maçla kimseyi silecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ersin ve Rıdvana sahip çıktı

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!

    Milan'lı kadın futbolcu Raffa Manieri'den kumda antrenman...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Prof. Dr. Mehmet Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor
      Prof. Dr. Mehmet Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor  
    2. Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı
      Son dakika | Pellegrini, Real Betis ile resmen anlaştı
    3. Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
      Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
    4. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek
      Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan sol bek
    5. Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...
      Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı yere fırlattı...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

    Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

    Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

    Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde

    Sıradaki Haber