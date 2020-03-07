BeÅŸiktaÅŸ, Atletico Madrid'e kaybetti!

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda Vodafone KupasÄ± ismiyle dÃ¼zenlenen organizasyonda, BeÅŸiktaÅŸ ile Atletico Madrid'in kadÄ±n futbol takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan ilk kadÄ±n futbol maÃ§Ä± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan mÃ¼sabakayÄ± Atletico Madrid 2-0 kazandÄ± ve kupanÄ±n sahibi oldu.Â

Ä°spanyol ekibinin gollerini, 37. dakikada Pena Ruiz ve 42. dakikada Olga Garcia kaydetti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Fatih AvÅŸar ve FÄ±rat Fidan, hakem heyeti ile Ä°spanyol takÄ±mÄ±nÄ±n kaptanÄ±na Ã§iÃ§ek verdi.

MÃ¼cadeleyi GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu da takip etti. KasapoÄŸlu, dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde, "KadÄ±nlar baÅŸ tacÄ±mÄ±z. Hepsinin KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tebrik ediyorum. KadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n spora katkÄ±sÄ± Ã§ok Ã¶nemli. OnlarÄ± spora davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bakan KasapoÄŸlu, Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde kupayÄ± iki takÄ±mÄ±n kaptanÄ±na birlikte verdi.

KadÄ±n futbolunda taraftar rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±

MÃ¼cadeleyi 30 binden fazla siyah-beyazlÄ± taraftar takip ederken, maÃ§ Ã¶ncesinde ÅŸehitler iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyenler arasÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â

MÃ¼sabaka, TÃ¼rkiye'de oynanan en kalabalÄ±k kadÄ±n futbol maÃ§Ä± olarak da tarihe geÃ§ti. Ä°ki takÄ±mÄ±n mÃ¼cadelesi iÃ§in 41 binin Ã¼zerinde bilet satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tribÃ¼nlerde ise 33 bin taraftarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

MaÃ§Ä±n sona ermesinin ardÄ±ndan iki takÄ±m oyuncularÄ±, birlikte tribÃ¼nler Ã¶nÃ¼nde tur atarak taraftarlarÄ± selamladÄ±. Taraftarlar, BeÅŸiktaÅŸ atkÄ±sÄ± hediye ettikleri Ä°spanyol futbolculara "Ã¼Ã§lÃ¼" Ã§ektirdi.

Kevin-Prince Boateng'in OÄŸlu BeÅŸiktaÅŸ AntremanÄ±nda

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