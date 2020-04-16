Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş "Baba Hakkı"yı andı
16.04.2020 - 13:11 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş "Baba Hakkı"yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 31. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş "Baba Hakkı"yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 31. yıl dönümünde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Efsane futbolcudan 'yarasa kanadı' itirafı!

 

Beşiktaş Baba Hakkıyı andı

 

 

 

    Marcus Rashford adını elitlerin arasına yazdırdı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Amerika'daki Fenerbahçeliler'den kampanyaya destek

    Amerika'daki Fenerbahçeliler'den kampanyaya destek

    Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

    Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

    Dinamo Minsk - Neman Grodno maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Dinamo Minsk - Neman Grodno maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı

    Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı

    Sıradaki Haber