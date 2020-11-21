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21.11.2020 - 17:09 |

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son şampiyon Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlıyor.

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)
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Milli Takım arasından sonra Süper Lig heyecanı yeniden başladı. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor. Haftanın maçında Beşiktaş, ligdeki son 4 maçını da kazanan Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Maç öncesinde Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic bu maçta görev alamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Başakşehir Başakşehir'de ise sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede forma giyemeyece Turuncu-lacivertli ekipte testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Dorukhan, Necip Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Cyle Larin
Aboubakar

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Başakşehir (1B 1M), üç galibiyetini de 1-0'lık skorlarla aldı. Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını da kaybetmedi ancak altı karşılaşma berabere bitti

Oynadığı son dört Süper Lig maçını da kazanan Başakşehir, Kasım 2018'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamıyor

İlk 11 çıktığı son dört maçta da gol katkısı sağlayan Beşiktaş forveti Cyle Larin (4 gol), profesyonel kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş-Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

BEŞİKTAŞ 11. SIRADA!

Süper Lig'e Trabzon deplasmanında başlayan ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş İkinci hafta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de 3. hafta Konyaspor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. 4. haftada kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş sahasında Gençlerbirliğine 1-0'lık skorla mağlup oldu. 5. hafta maçında deplasmanda Denizlispor'u 3-2'lik skorla geçen Beşiktaş 6. haftada Malatyaspor'u mağlup ederken son hafta ise Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 lik skorla mağlup oldu

BAŞAKŞEHİR SONRADAN AÇILDI!

Süper Lig'in geçen sezonki şampiyonu Başakşehir ise Süper Lig'e bu sezon kötü başlayan isimler arasında yer aldı. Süper Lig'de geride kalan ilk 3 haftada 2-0'lık skorlarla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e mağlup olan Başakşehir 4. hafta Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor maçı ile yükselişe geçen Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazandı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

 

Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

 

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