Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından 9. hafta müsabakaları bugün oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edecek. Günün en dikkat çeken müsabakası olan Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgileri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.

Maç öncesinde sakatlıkları bulunan Welinton, Oğuzhan, Hasic, Vida ve Rosier bu mücadele forma giyemeyecek. Konuk Başakşehir'de ise Caiçara, Mert forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş-Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

BEŞİKTAŞ 10. SIRADA!

Süper Lig'e Trabzon deplasmanında başlayan ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş İkinci hafta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de 3. hafta Konyaspor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. 4. haftada kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş sahasında Gençlerbirliğine 1-0'lık skorla mağlup oldu. 5. hafta maçında deplasmanda Denizlispor'u 3-2'lik skorla geçen Beşiktaş 6. haftada Malatyaspor'u mağlup ederken son hafta ise Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 lik skorla mağlup oldu

BAŞAKŞEHİR SONRADAN AÇILDI!

Süper Lig'in geçen sezonki şampiyonu Başakşehir ise Süper Lig'e bu sezon kötü başlayan isimler arasında yer aldı. Süper Lig'de geride kalan ilk 3 haftada 2-0'lık skorlarla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e mağlup olan Başakşehir 4. hafta Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor maçı ile yükselişe geçen Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazandı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

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