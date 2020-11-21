Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan
21.11.2020 - 13:20 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçında VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Ceyhun Sesigüzel olacak.
Beşiktaş - Başakşehir maçının VARı Mete Kalkavan

Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı yorumu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bulut’a 100. maç sürprizi
    Bulut’a 100. maç sürprizi
  2. Hatayspor'da Kovid-19 vakası
    Hatayspor'da Kovid-19 vakası
  3. Orhun Ene dönemi! Resmi açıklama...
    Orhun Ene dönemi! Resmi açıklama...
  4. Haaland, Golden Boy'u kazandı
    Haaland, Golden Boy'u kazandı
  5. Isco, Real Madrid'den ayrılıyor
    Isco, Real Madrid'den ayrılıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

CANLI | Karagümrük- Sivasspor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Son dakika | Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

Son dakika | Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet