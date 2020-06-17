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17.06.2020 - 18:42 |

Beşiktaş Başkanı Çebi: Matematiksel olarak şansımız var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bloomberg ekranlarında yayınlanan Finans Merkezi isimli programda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Matematiksel olarak şansımız var
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, takımın ligdeki durumunu değerlendirdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları: "Taraftarsız oynayacağımız biz sürece girdik. Futbol oynansın istiyoruz, ne zaman taraftar olacak bilemiyoruz. 3 ay 5 ay, 10 ay, 16 ay... Scout sistemi çok değerli. Maça gidip 5 dakika izleyip arkada kahveye gidip oturmayacaksınız. Beşiktaş'ta gençler gelince her şey çözülebilir bu bir aile meselesi. Tek çare scout sistemi.

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Şu anda teknik direktörümüzün altyapıya getireceği biriyle sözleşme imzalayacağız. Sürpriz biri, öyle bir isim gelecek ki herkes bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı görecek Türk, camiamızdan biri, herkes ona saygı duyuyor. İsmini şu an vermeyeceğim. Altyapımız için çok önemli bir isim. Scout ekibimiz Manisa'dan, Leverkusen'den keşfedecek 200 bin euroya alacağız, ucuz oynatacağız işte kurtuluş bu. O adamlarla çalışıp şampiyonluk önemli.

Geleceği pırlanta gibi isimler gelebilir. Altyapıdan gelenler, scout ekibi derken, 4 tane de dışarıdan yaratıcı oyuncularla olabilir.

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Çok keyif almadılar ama bir yol bulacağız (Gülerek) Cevap vermedikleri için henüz sıcaklar mı soğuklar mı bilmiyoruz. Temmuz sonrası verecekler, öyle dedik.

Maçlarımız var, şampiyonluk bile olabilir. Antalya maçından sonra bitti gitti diyorlar ama şansımız var matematik olarak. Şampiyon olursak çok mutlu olurum. Üçüncülük en azından almamız lazım. Antalya maçındaki gibi kötü olmazsak 7 maçı alırsak üçüncülük mümkün.
Her sene şampiyon olmak için oynayan bir takımın başkanı olmak isterim. İkincisi hedef olarak ilk tercihim borcu düşmüş maaşlarını ödeyen huzur içinde bir kulüp isterim.

Rezerv lig?

Çok iyi eksik bile kalınmış. Elimizde 32 tane isim var, adamı Ümraniyespor'a veriyorum, oradaki hoca istemiyor. Burada çocuk köreliyor. Gönder Bayrampaşaspor'a. Örnek veriyorum, oradaki de oynatmıyor. Çocuklar perişan oluyor. Bu yüzden işimize gelir. Rezerv ligde hocalarımızla oynayacaklar, güzel olacak."

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