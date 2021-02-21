Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi!
21.02.2021 - 10:54 | | Sabah

Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi!

Beşiktaş'ta Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah'ın geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar alınmadı.

Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi!
ABONE OL

Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bu açıklanamaz!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...

Beşiktaş, Bernard Mensah için kararını vermedi

Fatih Terim: Yaşamak cesurların hakkı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'a transferi olay olmuştu! Mensah...
    Beşiktaş'a transferi olay olmuştu! Mensah...
  2. Haaland 1.5 yılda değerini 22'ye katladı
    Haaland 1.5 yılda değerini 22'ye katladı
  3. Hornets, Warriors'ı son saniyede devirdi
    Hornets, Warriors'ı son saniyede devirdi
  4. 12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan
    12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan
  5. Almanya'da ortalık fena karıştı!
    Almanya'da ortalık fena karıştı!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...

Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...

Donnarumma'ya dev kontrat! 25 milyon Euro...

Donnarumma'ya dev kontrat! 25 milyon Euro...

Beşiktaş'ta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı!

Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı!

Radamel Falcao tam 43 maç kaçırdı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet