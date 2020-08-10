Beşiktaş bugün sahaya iniyor

Beşiktaş futbol takımı, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına bugün başlayacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak olan siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yeni sezonun ilk çalışmasını saat 18.00’de gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncuların tesislerde Kovid-19 testinden geçirileceği ifade edildi. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor forması giyen yeni transfer Fabrice N’Sakala’nın özel iznini tamamladıktan sonra takıma katılacağı öğrenildi.

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