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06.01.2021 - 15:55 |

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş kendi evinde Rizespor'u konuk ediyor. Liderliği Gaziantep FK'ya kaptıran Kara Kartal, tekrar zirveye oturmak istiyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)
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Süper Lig'de zirve yarışı kızışmış durumda... Sessiz sedasız gelen Gaziantep FK 1'inciliğe oturdu. Beşiktaş, Rizespor'u geçerek takrar liderliğe uzanmak isterken taraftar "Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetirken karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Nkoudou, Larin, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Alberk Koç, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay Torun, Fernando, Skoda.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

EVİNDE 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BULUNUYOR

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

SON 4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

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