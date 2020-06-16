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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
16.06.2020 - 14:22 | | AA

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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