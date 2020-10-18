Beşiktaş, Denizlispor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına 20 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.