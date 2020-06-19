BeÅŸiktaÅŸ, Denizli'ye gitti

SÃ¼per Lig'in 28'inci haftasÄ±nda yarÄ±n saat 21.00'de Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, Ã¶zel uÃ§akla Denizli'ye gitti. BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi, yÃ¶neticilerden Kemal ErdoÄŸan ile Hakan Daltaban'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± kafilenin koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Siyah-beyazlÄ±larda karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kamp kadrosu da aÃ§Ä±klandÄ±. SakatlÄ±klarÄ± ve tedavi sÃ¼reÃ§leri sÃ¼ren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadÄ±ÄŸÄ± kadro ÅŸÃ¶yle: "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, GÃ¼ven, Boyd, ErdoÄŸan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, RÄ±dvan, Kartal, GÃ¶khan, Caner, Diaby"

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