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19.06.2020 - 16:59 | | Ä°lkay DÄ°KÄ°CÄ° / Ä°STANBUL, (DHA)

BeÅŸiktaÅŸ, Denizli'ye gitti

BeÅŸiktaÅŸ, Yukatel Denizlispor maÃ§Ä± iÃ§in hava yolu ile Denizli'ye gitti.Â

BeÅŸiktaÅŸ, Denizli'ye gitti
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SÃ¼per Lig'in 28'inci haftasÄ±nda yarÄ±n saat 21.00'de Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, Ã¶zel uÃ§akla Denizli'ye gitti. BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi, yÃ¶neticilerden Kemal ErdoÄŸan ile Hakan Daltaban'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± kafilenin koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda maske taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Siyah-beyazlÄ±larda karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kamp kadrosu da aÃ§Ä±klandÄ±. SakatlÄ±klarÄ± ve tedavi sÃ¼reÃ§leri sÃ¼ren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadÄ±ÄŸÄ± kadro ÅŸÃ¶yle: "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, GÃ¼ven, Boyd, ErdoÄŸan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, RÄ±dvan, Kartal, GÃ¶khan, Caner, Diaby"

BeÅŸiktaÅŸ, Denizliye gitti

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