Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu
30.11.2020 - 11:36 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu

Fenerbahçe ve Galatasaray'a 2014-2015 sezonundaki 4 maçta da mağlup olan Beşiktaş, son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'inde mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki 25 derbide 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Galatasaray'ı söz konusu dönemde 6 defa mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de 4 kez üstünlük sağladı.

Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu
ABONE OL

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6 sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok sevindi.

Beşiktaş, Türk teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'ini mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu karşılaşmaların 10'unda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 7 derbi mücadelesini mağlubiyetle tamamladı.

2014-2015 sezonunda galibiyet alamamıştı

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda derbilerde yaşadığı hüsranın ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı takım, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2014-2015'te çıktığı 4 derbi mücadelesinden de mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'a söz konusu sezonda 2-0'lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı.

Söz konusu sezondaki berbilerde rakiplerine gol dahi atamayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 sezonda daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Galatasaray'ı 6 kez yendi

Beşiktaş, son 6 sezonda en çok Galatasaray'a üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı rakibiyle 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine bu süreçte 2 defa yenildi.

Fenerbahçe'ye karşı da iyi sonuçlar almaya başladı

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçın 9'unu yenilgi almadan tamamladı. Bunların 4'ünde galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye 5 kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, son 5 maçta ise Fenerbahçe'ye bir kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde rakibine karşı ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Kadıköy'deki hasretini de sonlandırdı

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki galibiyet hasretine de söz konusu dönemde son verdi.

Sarı-lacivertli rakibini, Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te deplasmanda 4-3 yendikten sonraki 18 karşılaşmada mağlup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Kadıköy'de aynı skorla galip ayrılmayı başardı.

Sergen Yalçın ile yenilgi yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 3 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini kazanıp birinden berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda Fenerbahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki bir Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu

 

 

    Maç Özeti: Dynamo Kiev 0-4 FC Barcelona
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kritik virajı kayıpsız geçti
      Kritik virajı kayıpsız geçti
    2. Denizlispor'a sürpriz hoca
      Denizlispor'a sürpriz hoca
    3. Yeliz Başa'nın yeni adresi Tayland
      Yeliz Başa'nın yeni adresi Tayland
    4. Alanyaspor'un zirve keyfi
      Alanyaspor'un zirve keyfi
    5. Gaziantep rakipler için zor deplasman
      Gaziantep rakipler için zor deplasman



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu

    Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu

    ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maç programı

    ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maç programı

    Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

    Milli sporcu Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor

    Milli sporcu Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet