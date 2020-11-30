Beşiktaş derbilere ağırlığını koydu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6 sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok sevindi.

Beşiktaş, Türk teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'ini mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu karşılaşmaların 10'unda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 7 derbi mücadelesini mağlubiyetle tamamladı.

2014-2015 sezonunda galibiyet alamamıştı

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda derbilerde yaşadığı hüsranın ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı takım, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2014-2015'te çıktığı 4 derbi mücadelesinden de mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'a söz konusu sezonda 2-0'lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı.

Söz konusu sezondaki berbilerde rakiplerine gol dahi atamayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 sezonda daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Galatasaray'ı 6 kez yendi

Beşiktaş, son 6 sezonda en çok Galatasaray'a üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı rakibiyle 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine bu süreçte 2 defa yenildi.

Fenerbahçe'ye karşı da iyi sonuçlar almaya başladı

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçın 9'unu yenilgi almadan tamamladı. Bunların 4'ünde galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye 5 kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, son 5 maçta ise Fenerbahçe'ye bir kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde rakibine karşı ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Kadıköy'deki hasretini de sonlandırdı

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki galibiyet hasretine de söz konusu dönemde son verdi.

Sarı-lacivertli rakibini, Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te deplasmanda 4-3 yendikten sonraki 18 karşılaşmada mağlup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Kadıköy'de aynı skorla galip ayrılmayı başardı.

Sergen Yalçın ile yenilgi yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 3 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini kazanıp birinden berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda Fenerbahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki bir Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle tamamladı.