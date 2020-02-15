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15.02.2020 - 10:56 | | İHA

Beşiktaş Divan Kurulu Başladı

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu, tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başladı

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu’nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF’nin aldığı kararlar.

Ayrıca bir önceki başkan Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.

Beşiktaş Divan Kurulu Başladı

    'Final niteliğinde bir maç oynayacağız.'
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