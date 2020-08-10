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10.08.2020 - 12:51 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği duyuruldu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ercan Osmani, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca ve Hakan Sayılı, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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