Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

Antrenmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programla sürdüğü bildirildi. Tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanın sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.