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28.03.2020 - 19:22 |

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!

Corona virüsü salgını nedeniyle ligler bir bir ertelenirken kulüpler sosyal medyada daha çok etkin olmaya başladı. Spor kulüpleri arasında başlayan yeni meydan okumaya Beşiktaş ile Fenerbahçe de katıldı. İki kulüp efsane oyuncularını seçerek Twitter hesaplarından paylaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye meydan okudu!

Spor dünyasında yardım kampanyaları, bağışlar, karşılıklı meydan okumalar yapılıyor. Spor kulüpleri arasında başlayan akıma Fenerbahçe ve Beşiktaş da katıldı.

Son olarak Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir meydan okuma geldi. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına iki ezeli rakip de katıldı.

Beşiktaş, İspanyol ekibi Real Betis'in meydan okumasını kabul ederek 4 efsane ismini seçti. Siyah-beyazlı kulüp Twitter hesabından Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı efsanesi olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye de meyda okudu.

Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibinin bu meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini seçti. Fenerbahçe'nin seçtiği efsaneler ise Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex De Souza ve Toni Schumacher oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Barcelona, Bayern Münih, Fiorentina ve Sheffield United'a meydan okudu.

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