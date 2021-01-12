Beşiktaş, Fode Koita için resmi teklif yaptı!

Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.

Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.

Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.