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12.01.2021 - 09:12 | | Takvim

Beşiktaş, Fode Koita için resmi teklif yaptı!

Sergen Yalçın’ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta aday sayısı ikiye çıktı.

Beşiktaş, Fode Koita için resmi teklif yaptı!
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Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.

Alınan bilgilere göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.

Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.

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