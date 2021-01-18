Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler

Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı’nda bulunan hakemler, toplu bir şekilde Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi. Cüneyt Çakır’ın ve VAR’da bulunan Abdulkadir Bitigen’in değerlendirmelerini ve maç içindeki pozisyonları kendi aralarında tartışan hakemlerin kampı, 20 Ocak’ta sona erecek.