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18.01.2021 - 07:00 |

Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan hakemler, toplu bir şekilde Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler
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Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı’nda bulunan hakemler, toplu bir şekilde Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi. Cüneyt Çakır’ın ve VAR’da bulunan Abdulkadir Bitigen’in değerlendirmelerini ve maç içindeki pozisyonları kendi aralarında tartışan hakemlerin kampı, 20 Ocak’ta sona erecek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakemler topluca izlediler

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