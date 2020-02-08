Beşiktaş - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Saat 17:00'de başlayan ve Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK: 1-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL: 52' Burak Yılmaz (Penaltı) (Beşiktaş)

Beşiktaş, Diaby'le 4. dakikada golü buldu fakat öncesinde Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

24. dakikada Nadir Çiftçi yakın mesafeden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

45. dakikada Beşiktaş yine golü buldu ama Burak ofsaytta bulunduğu için ofsayt kararı verildi.

VAR'la penaltı

51' Beşiktaş'ta Atiba kafayla ağları buldu ancak yine ofsayt bayrağı havada. Hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izlemek için VAR ekranına geldi. Ofsayt öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Beşiktaş penaltı kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak

Gaziantep FK:Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy’un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde değişikliğe gitmedi.

Kaleyi Karius’a emanet eden Yalçın, savunmayı Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada Atiba-Elneny ikilisini sahaya süren Sergen Yalçın, hücum hattında Diaby, Ljajic ve N’Koudou’yu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

Beşiktaş’ın Gaziantep FK karşısındaki 11’i şöyle: “Karius - Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz.”

SERGEN YALÇIN 5 BİN 26 GÜN SONRA DOLMABAHÇE’DE

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 14 yıl sonra Beşiktaş çatısı altında iç sahada bir maça çıktı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Sergen Yalçın, sezon sonunda siyah-beyazlı ekipten ayrılmıştı. Daha sonra teknik direktör olarak birçok kez Beşiktaş’a rakip olan tecrübeli teknik adam, tam 5 bin 26 gün sonra bir iç saha maçında siyah-beyazlılar için görev aldı.

BEŞİKTAŞ’IN BAŞINDA SERGEN YALÇIN’IN VODAFONE PARK’TAKİ İLK MAÇI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında Vodafone Park’taki ilk maçına çıktı. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımının başına getirilen Sergen Yalçın, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti. İlk maçından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’a, mücadele öncesinde taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

BEŞİKTAŞ’TA 4 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Gaziantep FK maçı öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesindeki Umut Nayir, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu isimler sarı karttan cezalı olmaları halinde Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımı yalnız bırakacak.

YENİ TRANSFER BOATENG KULÜBEDE

Beşiktaş’ta transfer döneminin son gününde, transferin kapanmasına dakikalar kala kadroya dahil edilen Kevin Prince Boanteng de, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer aldı. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne giren Boateng’in mücadelenin ikinci yarısında görev alması bekleniyor.

TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ BÜYÜK

Beşiktaşlı taraftarlar Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park’taki mücadelede tribünleri doldururken, yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın’a da uzun süre sevgi gösterisinde ve destek tezahüratlarında bulundu.

SERGEN YALÇIN’A BÜYÜK DESTEK

Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftalar yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’a büyük destek verdi. Taraftarlar, mücadele öncesinde Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi. Daha sonra Caner Erkin de hocasının elinden tutarak tribünlere doğru hareket etti. Öte yandan, kapalı tribünde de Sergen Yalçın için pankart açıldı. Maç öncesinde açılan pankartta ‘Yuvana hoş geldin Sergen’ yazısı yer aldı. Tribünde yer alan taraftarlarda ‘Gururumuzsun Sergen Yalçın’, ‘Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın’ yazılı atkılar olması dikkat çekti.

KOBE BRYANT UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde ABD'de geçirdiği helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatını kaybeden dünya basketbolunun efsanevi ismi Kobe Bryant, Gaziantep maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde stat skorboardlarında Kobe’nin eski maç görüntüleri ve şampiyonluk sevinçlerinin yer aldığı kısa film gösterildi.