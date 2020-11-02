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02.11.2020 - 14:59 | | İSTANBUL (İHA) -

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 sürdü.

Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda dün oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen isimler çalışmayı rejenerasyon idmanıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman 5’e 2 top kapma ve minyatür kale maç sonrası yapılan pas ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlıların, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

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