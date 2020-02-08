Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi dün akşam açıldı. Bugün oynanacak olan dört müsabaka ile Süper Lig'de 21. hafta maçları oynanmaya devam edecek. Abdullah Avcı'dan boşalan Teknik Direktör'lük koltuğuna kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş ilk sınavını geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında verdi. Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı ilk maçı kazanan Beşiktaş üç puanı hanesine yazdıran takım oldu. Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan kulüpler arasında yer alan Gaziantep FK ise geçtiğimiz hafta sahasında Süper Lig'in lideri Sivasspor'u 5-1'lik skorla devirmiş mücadeleye yeni transferleri Alexandru Maxim damga vurmuştu. Peki Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bugün saat 17:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Lens, Atiba, Ljajic, Burak Yılmaz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode

Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

"Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardı" "(Sivasspor maçı) Goller bulduğum ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle devam eder"

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'den ara transfer döneminde kiralanan ve görev aldığı ilk Süper Lig maçında takımına 2 golle katkı sağlayan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, adından söz ettirmek istiyor.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takıma dahil edilen ve geldikten birkaç gün sonra Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan Rumen orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla takımını sırtladı. Takımının etkili hücumlarında önemli rol oynayan ve bunu 2 golle süsleyen Maxim, transfer sürecini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'yı yakından tanıdığını ve Gaziantep ekibine dahil olmasında teknik heyetin etkili olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Maxim, Sivasspor maçındaki performansı hakkında, "Önemli olan şey takımıma yardımcı olabilmek. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu. Gaziantep FK'ye transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini ve ama doğru tercih yaptığına inandığını dile getiren Rumen oyuncu, "Takıma katılmadan önce aslında hazırdım. Maç eksiğim olsa da arayı antrenmanlarla kapatıyordum. Ben genel olarak kendine güvenen bir oyuncuyum. Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardım." ifadelerini kullandı.

"Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz"

Demir Grup Sivasspor maçında takım olarak gösterdikleri performansın önemli olduğunu vurgulayan Maxim, şunları kaydetti:

"Kendi performansım hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Önemli olan benim burada takıma yardım etmemdi. O görevimi başarıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Sivasspor maçında attığım gollerde şans da benin yanımdaydı. Goller bulduğum ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle devam eder."

Maxim, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaşılacağının hatırlatılması üzerine, "Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz. Sahaya çıktığımız ilk andan 90. dakikaya kadar bunun için mücadele ediyoruz." yorumunu yaptı.

"Burada aile ortamı var"

Taraftarın Demir Grup Sivasspor maçında ısınma hareketleri yaparken kendisine büyük sevgi gösterdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Maxim, şu değerlendirmede bulundu:

"Beni iyi karşıladılar, ben de sahada gösterdiğim performansla onları memnun etmişimdir. Burada aile ortamı var. Umarım gelecek haftalarda daha fazla taraftar gelir ve performansımız böyle devam eder."

Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Vodafone Park'taki ilk maçına çıkacak - Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, oynaması halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sergen Yalçın, taraftarlarının önüne çıkıyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

Boateng de forma bekliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

Vodafone Park'ta son 4 maçta tek galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

Burak Yılmaz formda

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

Necip Uysal'ın cezası bitti

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.